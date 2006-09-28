Земфира выпустит осенью сразу две пластинки

Земфира охладела к идее выпустить альбом би-сайдов, который планировался на осень нынешнего года. "Возможно, в будущем вы все же услышите эти песни, пока - прошу прощения за невыполненные обещания", - говорит певица. Вместо альбома би-сайдов Земфира планирует к выпуску осенью сразу два релиза. Первым выйдет DVD с подборкой всех клипов Земфиры. Затем - концертный live-сборник. Кроме того, стало известно, что Земфира не планирует шумно отмечать свой день рождения 26 августа, и не собирается давать концертов в этот день, так как находится в творческом отпуске за границей. На днях открылась обновленная версия сайта Земфиры, теперь состоящего из разделов новостей, форума и контактов. В обновленной версии исчезли mp3 и видео-разделы.