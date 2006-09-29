Витас едва не лишил Пугачеву слуха

С большим энтузиастом встречают зрители программу российского певца Витаса «Возвращение домой»: везде, от Шанхая до Сочи, музыканта встречают бурными аплодисментами – на зависть его коллегам. Голос Витаса не дает покоя многим российским исполнителям. На одном из сборных концертов Алла Пугачева подкараулила Витаса в коридоре за кулисами и, когда довольный произведенным фурором в зале певец ноты спешил в гримерку, встала и приказала: «Пой». Витас на мгновение растерялся, а потом собрался с духом и отчаянно завыл, форсируя голосовые связки. В верхнем регистре ноты си Алла заткнула уши ладошками и ретировалась прочь, не сказав ни слова – как предполагает «Московский комсомолец», побоявшись оглохнуть. Не дает успех Витаса покоя и мошенникам. Все лето некие брачные аферисты пытались отсудить у певца алименты за внебрачного ребенка, рожденного якобы от него некой цыганкой из табора под Саранском. Был скандал, потом суд, Витас проходил генетическую экспертизу. В итоге вердикт оказался суровым для самозваной матери. За моральный ущерб продюсер певца отсудил у нее 1 руб., благородно заявив, что «не хочет создавать проблем невинному ребенку», но тут же пообещал возбудить уголовное дело против девицы как главной «разводчицы» и «шантажистки» этой «шайки». Теперь аферистке грозит немалый срок за решеткой.