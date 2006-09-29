Диана Гурцкая не может забеременеть

Диана Гурцкая, год назад став супругой юриста Петра Кучеренко, столкнулась с самой страшной для любой женщины проблемой. Как нам призналась сама Диана, пока у нее не получается забеременеть. Но Гурцкая не отчаивается – она обратилась в престижную женскую клинику на Новом Арбате. – Я уже год живу в браке, но у меня не получается забеременеть, – рассказала «Твоему Дню» певица. – Мы с мужем не раз обсуждали эту проблему дома и решили, что, наверное, мне нужно обратиться к врачу, чтобы понять, в чем дело. Несколько месяцев назад, когда Диана стала появляться на публике с округлившимся животиком, многие подумали, что она ждет ребенка. Но сама певица эту информацию позже опровергла. В клинике звезде порекомендовали обратиться к известному специалисту Татьяне Кузнецовой. Для начала Диана прошла полное обследование, сделала все необходимые процедуры. – Да, Диана действительно обследуется у нас, – призналась «Твоему ДНЮ» врач-гинеколог Татьяна Кузнецова. – При обследовании никаких патологий у нее не было выявлено, но все же есть некоторые нюансы, которые нужно устранить. Но из-за того, что Диана часто на концертах, я пока не могу ничего сделать. По словам самой певицы, она надеется на благополучный исход ситуации и думает, что в скором времени сможет осчастливить своего мужа рождением ребенка. – Я молю Бога, чтобы он помог мне, – говорит Диана. – Думаю, что и врачи тоже смогут мне помочь.