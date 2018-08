Мадонна побила рекорд Бритни Спирс

Певица Мадонна побила рекорд годового заработка среди исполнителей, поставленный Бритни Спирс в 2000 году. За 2004 год Мадонна заработала $50 миллионов – на $10 млн больше рекорда Бритни. В последней редакции Книги рекордов Гиннеса можно найти также имя британского музыканта Джеймса Бланта – ни один альбом не продавался в Англии большим числом экземпляров за год, чем его «Back To Bedlam». Рокеры Arctic Monkeys же поставили рекорд по скорости продаж диска – за неделю было продано 363 735 экземпляров «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not», причем только за первый день – 113 000.