Валерию обули на $10 000

Изысканный подарок преподнес Иосиф Пригожин своей жене Валерии перед ее выступлением на «Новых песнях о главном». Певица вышла к публике в хрустальных сапожках стоимостью 10 000 евро. Продюсер втайне от супруги заказал эту эксклюзивную обувь, инкрустированную камнями «Сваровски», пишет газета «Твой день». - Увидев такое чудо в каталоге, я решил, что у Леры обязательно должны быть такие же сапожки, - признался Иосиф. – Меня даже не смутила высокая цена, главное - чтоб жена была счастлива. Валерия, хоть и относится весьма равнодушно к подобным штучкам, подарку мужа все же была рада. Обновку певицы оценили и ее коллеги, которые украдкой рассматривали ее яркие сапоги. Второй день съемок «Новых песен о главном» прошел гораздо спокойнее, чем предыдущий. Но маленький скандальчик за кулисами все же произошел. Пространство за сценой не поделили солистки групп «Блестящие» и «Рефлекс». Из-за того что сексапильные «блестки» удобно расположились за кулисами и заняли много места, участники группы «Рефлекс» никак не могли провести к сцене мотоцикл, на котором солистка коллектива Ирина Нельсон должна была выехать к зрителям. - Да что же вы тут столпились?! - с криком накинулся на Анну Семенович и Ксюшу Новикову администратор «Рефлекса». - Сейчас же испаритесь из прохода! Я из-за вас заехать не могу. Но «Блестящие», которым с минуты на минуту предстоял выход на сцену, возмутились. - А мы что, по-твоему, сюда пришли музыку послушать? - резко выкрикнула Ксюша Новикова и ни на сантиметр не сдвинулась с места. Анжелика Варум и Жанна Фриске на съемки приехали в обновленном виде. Жанна в очередной раз перекрасила волосы в темный цвет и сбросила лишние килограммы, а Анжелика коротко постриглась и тоже стала более темной. Был в центре внимания и Дмитрий Нагиев, который после исполнения вместе с группой «Русский размер» песни о Родине заявил, что для него эти съемки - всего лишь шутка и ему выходить на сцену очень забавно. - Для многих из этих артистов это сложная работа, - уверял Дмитрий. – А мне просто в кайф попеть перед камерами.