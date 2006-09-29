Алена Апина снимет новый клип в Шереметьево

Алена Апина готовится снять новый видеоклип на композицию «Самолет на Москву» в начале октября. Режиссером ролика станет Даниил Мишин, а на главную мужскую роль приглашен актер Игорь Лифанов, снимавшийся в «Дневном дозоре». Съемки пройдут в аэропорту Шереметьево. По задумке создателей, ролик будет отличаться ярким, нетривиальным сюжетом. Сама композиция «Самолет на Москву» войдет в новый альбом Алены Апиной, работа над которым на сегодняшний день практически завершена. В настоящее время альбом полностью записан и остался только этап мастеринга. В пластинку войдет 13 треков. Выпускающая компания пока неизвестна.