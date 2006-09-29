Верка Сердючка страдает от нищеты

Андрей Данилко, который больше известен широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, не любит приезжать в свой родной город. По его словам, он очень страдает от нищеты, которая царит в его родном селе под Полтавой. "Мне там плохо. Точнее – дискомфортно. Когда я оказываюсь там, на меня почему-то сразу начинает наваливаться колоссально тяжелое чувство вины перед всеми, - признается артист. – От того, что вот я такой успешный, у меня и то, и другое, я много чего могу себе позволить, а люди вокруг живут крайне трудно, в постоянной нужде…" Семья Андрея Данилко всегда жила очень бедно. Говорят, будучи ребенком, будущий артист очень переживал по этому поводу и до сих пор не очень любит предаваться воспоминаниям о том периоде своей жизни. Сейчас Андрей живет в пригороде Киева. Семья Андрея не спешит перебираться к нему, пишет журнал "7 дней". "Что им здесь делать? У них там, в селе, устоявшаяся жизнь, хозяйство, коровы… У сестры, которая старше меня на десять лет, своя семья, два сына. Я, конечно же, всем им стараюсь помогать". "Одно время журналисты вообще сильно доставали маму, приезжали к ней в село под Полтавой, пытались взять интервью, - вспоминает Андрей. - Но она молодец, отвечала, что говорить ни о чем не будет, она, мол, не артистка, а артист там, в Киеве, к нему и обращайтесь..."