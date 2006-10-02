Ангелина Вовк подарила свой день рождения детям

Знаменитая телеведущая считает, что программы о детях и для детей – смысл ее работы на телевидении. Недавно она начала сниматься в проекте телеканала ТНТ «Няня спешит на помощь», где семьям дают полезные советы по воспитанию. Впрочем, «тетя Лина» заботится о детях не только на телевидении. {-1}20 сентября ко входу школы-интерната №105 в московском районе Текстильщики подъехала кавалькада автомобилей. Из первой машины вышла Ангелина Вовк, которую узнают все от мала до велика по всей стране. Оказалось, что «тетя Лина» решила отметить в интернате свой день рождения и привезла подарки для детей. - Мне не нравятся пышные праздники в честь дня рождения, которые люди закатывают в ресторанах, - объясняет телеведущая. - Куда лучше отдать эти деньги (порой, немалые) и внимание тем, кто действительно в этом нуждается. {2-}В подарок интернату, где учатся и живут 125 детей, Ангелина Михайловна привезла огромную коробку самых разных игрушек и пианино – инструмент, который стоял в ее квартире. Теперь в интернате откроется класс музыкального образования. Вместе с телеведущей приехали ее друзья, которые подарили детям игрушки, DVD-караоке, качели и несколько коробок гематогена. Мне всегда хотелось проводить свои дни рождения необычно, - говорит Ангелина Вовк. - Но «необычно» - это не значит, что нужно отправляться за тридевять земель. Достаточно оглянуться вокруг и понять, что этим праздником можно порадовать кого-то еще.