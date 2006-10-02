Владимир Тишко поделился своим телефоном

Ведущий программы ТНТ «Москва: инструкция по применению» Владимир Тишко оформил телефон для выставки "Телефонное искусство", которая состоится в Москве 10-го октября. Участниками проекта выступят звезды шоу-бизнеса, телеведущие, модельеры и дизайнеры. Организаторы выставки предложили им расписать на свой вкус домашние телефонные аппараты. {-1}Владимир украсил простой дисковый аппарат в стилистике программы "Москва: инструкция по применению". "Телефон: инструкция по применению" не просто выполняет функцию устройства связи, но еще полезен сам по себе. Он обклеен кусочками газет с полезной информацией и телефонами. Если какой-то кусочек уже не нужен, его можно заменить на более необходимый. Оформление корпуса телефона настолько просто и "мобильно", что на самом телефоне можно, не жалея эстетику, записать нужный номер, а потом обновить внешний вид аппарата, наклеив новые кусочки газет. На изготовление "Телефона: инструкции по применению" у Володи ушло два с половиной часа, при чем большую часть этого времени он рвал газеты и ждал пока высохнет клейстер и краска. Но как только Тишко открыл для себя фен, работа пошла быстрее. Особое внимание следует обратить на то, что цифры на диске этого телефона заменены на буквы и составляют слово ИНСТРУКЦИЯ. Так что владельцу такого аппарата придется овладеть новым - буквенным - методом записи номеров. Например, контактный телефон телеканала ТНТ на «ТИППе» следует набирать как КЦС-СЯЯЯ. {2-}"Телефон действительно получился полезным", - радуется Тишко, - "Мало того, что он поможет человеку сохранить всю полезную информацию в одном месте, но также при его оформлении можно обучиться очень полезному и оригинальному методу изготовления папье-маше и потом хвастаться перед друзьями, а новый метод набора номеров поможет владельцу развить сообразительность и напридумывать много новых смешных слов. Эх! Даже жалко расставаться!!!" Так же в выставке «Телефонное искусство» приняли участие другие звезды телеканала ТНТ: Анфиса Чехова, Жанна Эппле, Лера и Ксения Собчак.