Елена Бирюкова стала муравьихой

{-1}Звезда ситкома «Саша+Маша» на ТНТ Елена Бирюкова озвучила муравьиху в мультфильме «Гроза муравьев». В голливудской версии этого мультфильма муравьиха говорила голосом Джулии Робертс. Елена Бирюкова: «Этот мультик о мальчишке, который разрушал муравейники. И о том, что муравьи, наконец, придумали как ему отомстить – сварили зелье, чтобы он уменьшился до их размеров. Отличный мультик, очень надеюсь, что моей дочке тоже понравится. В американской версии герои говорили голосами таких знаменитостей, как Николас Кейдж, Мерил Стрип. Кстати, Егор Дронов из «Саши+Маши» тоже принимал участие в озвучании». Елена Бирюкова с мужем и дочкой собирается в кинотеатр на премьеру этого мультфильма 3 октября.