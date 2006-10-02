Анфиса Чехова: в Греции все секс.

Звезда телеканала ТНТ Анфиса Чехова недавно вернулась из отпуска. Ведущая 10дней отдыхала и изучала секс в Греции. {-1}Анфиса отдыхала так, как она любит больше всего, - одна. Она выбрала именно Грецию, потому что это одна из тех стран, где тепло в то же время, когда тепло и в России. На данный момент ей хотелось именно такого отдыха. Единственной проблемой стало то, что в Греции было полно русских. И они докучали звезде с просьбой об автографах. И естественно, во время отпуска Анфиса Чехова задавала вопросы местным жителям, чтобы понять, каковы особенности национального греческого секса и отношений полов. Анфиса Чехова: «В принципе, греки похожи в контексте секса на европейцев. Женщины там очень эмансипированны. Выходят замуж годам к 30. До этого учатся, строят карьеру. Ужасно удивляются русским девушкам, у которых уже в 23 года есть дети».