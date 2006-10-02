Саша Панайотов и Марина Девятова перепоют Анну Герман

Уже 5 октября в Театре Эстрады состоится юбилейный концерт "Гори, гори, моя звезда", посвященный 70-летию великой российской певицы Анны Герман. Примут участие в этом вечере и наши артисты, а именно Александр Панайотов и Марина Девятова. Ребята очень серьезно и ответственно подошли к предстоящему мероприятию и подготовили по песне из репертуара легендарной певицы. Александр споет всем известный шлягер "Скажите девушки подружке вашей", а Марина исполнит композицию "И кто его знает?". Сейчас Саша и Марина буквально днюют и ночуют в студии, репетируя свои концертные номера. Как нам рассказали сами ребята, помимо них в этом грандиозном концерте примут участие Тамара Гвердцители, Александр Малинин, Валентина Толкунова, Вячеслав Добрынин, Анне Вески, Сергей Пенкин, Юлия Михальчик и многие другие звезды российской эстрады. А специально из Варшавы приедут главные гости концерта - муж и сын Анны Герман. Ведущей мероприятия станет Светлана Моргунова. А главным действом концерта станет презентация дисков и DVD с записями Анны Герман.