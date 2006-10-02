Арина Риц осваивает виолончель

У яркой солистки группы "Ассорти" Арины Риц, с недавних пор появилась новая забота. Все дело в том, что с начала учебного года вместе с Ариной живет ее 12-летний племянник. Подросток переехал к своей известной тетушке по причине того, что родители выгодно устроили его в престижную музыкальную школу по классу виолончели. Обучение музыке дело хорошее, но виолончель уж больно громоздкая и теперь Арине по вечерам вместо прогулок с друзьями и шоппинга приходится забирать мальчишку из музыкальной школы. Причем в одной руке она держит мальчугана, а второй несет футляр с дорогим инструментом. Но Арина не расстраивается, ей очень нравится по приходу домой устраивать небольшой зачет, по пройденному материалу играя роль эдакой экзаменаторши. Как никак она сама окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, а теперь потихоньку осваивает виолончель. Как говорит Арина, ей очень нравится лишний раз приобщиться к музыке. А еще у Арины 1 октября именины и, конечно же, она их отпразднует. Поздравляем Арину Риц с праздником и желаем ей больших творческих успехов.