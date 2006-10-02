Папарацци застали Моисеева с девушкой

В минувший вторник у 299 аудитории факультета журналистики МГУ имени Ломоносова собрались самые любопытные студенты - для этого был весьма значительный повод. Как никак на лекцию обещал явиться сам Борис Моисеев, чтобы рассказать о моде и бурной, яркой светской жизни. Борис прибыл в сопровождении свиты состоявшей из трех персон (загорелой блондинки и мужчины в розовых брюках, которого девушки-студентки просто засыпали комплиментами). Известный артист рассказал будущим папарацци о модных тенденциях и особенностях светской жизни. Бориса спросили, по каким критериям он сам подбирает одежду. - Главное, не теряйте ориентацию! - призывал будущих представителей древнейшей профессии мэтр. - Не теряйте путь, по которому вы идете. Думайте о том, что вы хотите одеть и кого хотите покорить. Обязательно наденьте то, что привлечет к вам внимание! Будьте всегда модны, ярки, красивы! Но самое главное в моде - это здоровый цвет лица и хорошие ногти (зубы - вообще не обсуждаются). Главное - мода в себе! Она рождается с вами и вместе с вами умирает. Уходил с факультета Борис Моисеев в сопровождении толпы студенток, мечтавших с ним сфотографироваться.