Амархуу устроил грандиозный шоппинг

Победитель телепроекта "Народный артист 3" Амархуу Борхуу решил всерьез заняться своим имиджем. А для того, чтобы обновленный образ получился по настоящему "звездным" на помощь артисту пришел профессиональный стилист, который дал несколько весьма нужных и дельных советов. Обещаем, что скоро вы все увидите сами. Амархуу обещает предстать перед поклонниками в новом образе уже в ближайшее время. Но некоторые подробности уже готов раскрыть сегодня. - У меня тут выдалось несколько более-менее свободных дней, и я решил устроить грандиозный шоппинг, - улыбается "народный артист". - Одним словом полностью опустошил свой бумажник. Столько всего накупил, что даже не знаю когда все это надевать. Но поклонников хочу успокоить, я не хочу меняться как-то радикально. Все должно быть в меру. И стилист со мной работал просто замечательный. Он не столько постарался изменить меня, сколько подчеркнул сильные стороны моей внешности и моего характера.