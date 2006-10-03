Музыканты представили гимн в поддержку Зимней Олимпиады в городе Сочи

Начинается «сочинский» гимн с Валерии. Затем партию подхватывает Дима Билан, София Ротару, Филипп Киркоров и Юля Савичева. "Поддерживают" их рэпперы из группы "Банда". Звезды поют на фоне льда, ледяных гор, красивых падающих снежинок и ликующих спортсменов-чемпионов. «Верим в победу» - это ключевые слова в Сочинском Олимпийском гимне. Автор слов Карен Кавалерян считает, что этот лозунг поможет России психологически выиграть на будущей Олимпиаде-2014. Потому что в спортивной победе никто из пришедших на презентацию гимна гостей не сомневался. - Мне бы больше всего хотелось, чтобы члены МОК судили нас по-спортивному, а не по-бюрократически! – сказал Леонид Тягачев, президент Олимпийского комитета России. – Тогда у Сочи будет больше всего шансов. Это самый достойный город для проведения Олимпиады. Туда можно прилететь на самолете, а также приплыть на собственных яхтах или теплоходах. А в сорока минутах езды от моря уже начинаются горы. Мы не хотим забросать наших конкурентов шапками, а только конкретными достижениями. Звезды тоже поверили в Олимпиаду. Генеральный директор заявочного комитета “Сочи-2014” Дмитрий Чернышенко заметил, что все артисты работали абсолютно бескорыстно. - Мы бросили клич, и те, кто был в Москве, те, кто нашел время в своем плотном графике, приехали на студию и записались. Абсолютно бесплатно. Никто гонорара не потребовал.