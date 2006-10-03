Валерия едва не осталась без крыши над головой

Неприятный случай произошел с певицей Валерией: приехав на гастроли в Петрозаводск звезда выяснила, что ей негде ночевать – номер в гостинице «Карелия» (она считается лучшей в городе), забронированный еще в июле, отдали другому постояльцу, и не кому-нибудь, а помощнику Президента РФ Сергею Ястржембскому. Как сообщает газета «Твой день», Сергей Владимирович прилетел в Петрозаводск с коротким рабочим визитом. Его помощники не бронировали номера заранее, но сотрудники отеля не решились отказать чиновнику и поселили его в многокомнатные апартаменты стоимостью 12 тысяч рублей в сутки. Когда же Валерия добралась до гостиницы, ей объяснили, что второго номера такого уровня в гостинице нет. Администраторы певицы спешно подыскали ей апартаменты в другом отеле, где звезду встретили очень гостеприимно. «У нас действительно была неприятная ситуация, связанная с певицей Валерией и Сергеем Ястржембским, - рассказала сотрудник гостиницы «Карелия». - Но нашей вины в этом нет, так как представителям певицы мы все объяснили. К тому же в эти дни в нашем отеле разместилась большая правительственная делегация».