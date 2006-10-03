София Ротару оказалась опытным ракоедом

Пока шла репетиция София Ротару, здание цирка проверяли сотрудники ОМОНа с собаками. А организаторы суетились в гримерке: Софии Ротару приготовили фрукты, мясную и рыбную нарезку, чернику и голубику. А из напитков певица предпочла зеленый чай с жасмином. И вот долгожданный момент настал. 2500 зрителей увидели и услышали Софию Ротару в Саратове. — В переполненном зале весь концерт не смолкали овации, — рассказала Юлия Шестюк. — Люди приехали даже из Екатериновки, Татищева, Аткарска – в общем, со всей области. Когда певица вышла на сцену, директор Ротару заглянула через занавес в зрительный зал. И сразу издала дикий крик. Оказывается, оператор по свету из группы не заменил цирковое освещение на концертное. Зрители, конечно же, ничего не заметили. Судя по их эмоциям и дружному пению, даже если бы Ротару выступала в темном зале при свечах, их бы и это не смутило. Хотя сама София Михайловна была другого мнения. — Зритель ничего не прощает! — воскликнула она, когда шла в гримерку переодеваться. Но певица ошиблась. Концерт прошел на ура. Этот праздник саратовские поклонники Ротару запомнят надолго. Ведь София Михайловна и танцевала с мужчинами из зрительного зала, и даже охранника поцеловала. И каждый раз она с трепетом принимала букеты и желала саратовцам добра и счастья. Директор «Аншлага-94» была приятно удивлена одной привычкой Софии Михайловны. — Мы организовывали гастроли разных звезд, но Ротару нас тронула своей заботой, — поделилась с КП-Саратов Юлия Шестюк. — Без цветов никого не оставила. Сотрудникам цирка, гостиницы, девушкам из VIP-зала в аэропорту она раздавала букеты. И все это с улыбкой и теплыми словами. Удивительная женщина. И выглядит шикарно! После концерта София Михайловна отправилась в ресторан «Джонка». За пять минут до приезда на ужин певице приготовили тройную порцию свежевыжатого морковно-яблочного сока. — Она его очень любит. А еще Ротару заказала семь килограммов раков и устриц во льду, — рассказала Юлия Ефимовна. — Причем нам часто приходится учить звезд, как есть это блюдо. А София Михайловна оказалась опытным ракоедом. К тому же Ротару — любительница овощных и рыбных блюд. На обеде в Пензе певица заказывала овощной супчик без картофеля, специй и соли, креветки и овощи на гриле. София Михайловна осталась довольна организацией гастролей в Саратове. Не было никаких сбоев. Все гладко и четко. А вот в Сочи директор певицы в последний момент заметила, что в гримерной нет влажных салфеток. И пока их не привезли, концерт не начинали. А у нас по прибытии в цирк произошел казус. София Михайловна потребовала, чтобы машина подъехала прямо к гримерке. Но сотрудники цирка отказали звезде. Оказывается, только крупных животных так привозят. Правда, певице об этом не сказали.