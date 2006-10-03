Борис Моисеев отбил шубу у Ксении Собчак

Популярный исполнитель Борис Моисеев и Ксения Собчак чуть не порвали стильное леопардовое пальто на части. Стычку двух российских звезд едва не пришлось пресекать с помощью полиции. К счастью пара, вспомнив о вездесущих камерах наблюдения, успокоилась. А, уже оказавшись в Москве Ксюша и Боря вовсе заливаясь смеялись над причиной их потасовки. Все началось с того, что Борис, находясь в Америке первым делом зашел в свой любимый бутик PRADA. На витрине он приглядел себе длинное пальто из тонкого, коротко стриженого меха леопарда, стоимостью в 15 тысяч долларов. С собой у Бориса таких денег не было, и он предупредил администратора, что скоро вернется за понравившейся ему вещью. - Прихожу я за обновкой, смотрю, а возле пальто крутится, кто бы вы думали, Ксения Собчак! - возмущается Борис. - Цена сбита до 13000$, и Ксюша собирается его покупать! Но Боря не замешкался, быстро снял пальто с манекена, уж очень оно ему понравилось, и одел на себя. Собчак же обиженно фыркнув, развернулась и ушла восвояси. В общем, кто первый встал того и тапки.