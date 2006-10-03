Розенбаум устроил словесную перепалку с невоспитанным зрителем

Перед самарским концертом то ли от волнения, то ли от жесткого графика самый поющий врач страны выглядел устало. Однако стоило ему выйти к зрителю и затянуть один из своих задушевных хитов, как он вновь оказался в «боевой» форме. Розенбаум чередовал композиции с историями из жизни и собственными стихами. Но когда он начал читать вслух одно из своих произведений, какой-то зритель бесцеремонно перебил его. Нелепое соревнование «кто кого» продолжалось несколько минут. - Простите мне, кому не все равно... - начал поэт. - ...Простите карты, женщин и вино, - продолжил его строчки зритель. - Нечастые капризы, Дом кино... - произнес артист. - ...И то, что рвусь на Ладогу весной, - вновь перебил невоспитанный поклонник. - Да вы прекратите или нет! - рассердился наконец звездный гость. К сожалению, шлягеры популярного шансонье, затаив дыхание, слушали не все зрители. Любовная парочка на последнем ряду балкона, кажется, вообще забыла про исполнителя. Голубки целовались весь концерт без стеснения. Да так страстно, что соседи даже попросили любвеобильных зрителей попридержать пыл. Все-таки концертный зал филармонии - не то место, где следует вести себя фривольно. Однако сам Александр Яковлевич ничего не заметил, пишет «Комсомольская правда – Самара». - У меня серьезное событие в жизни, - радостно поделился бард. - Вам по секрету расскажу, что снимаю новый клип. Фишка его вот в чем. Представьте огромный «театр музыки», ну как филармония. Богатые дамы с собачками, в длинных дорогих перчатках, обмахивая себя веерами, занимают места, за ними следуют солидные мужья в дорогущих костюмах. Они берут в руки программки и внимательно просматривают музыкальное «меню». В это время одно из мест в 15 ряду занимает музыковед и декан консерватории. В зале гасят свет. Музыканты в оркестровой яме настроили скрипки, все готово... Публика затаила дыхание в предвкушении, как минимум, симфонии Шостаковича. На сцене появляется знаменитая конферансье Анна Чехова, ну или кто-то похожий на нее... В это время зрители оживились и начали перешептываться, видимо, вспомнив популярное шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Александру Яковлевичу пришлось пояснить: - Это выдающаяся женщина, представлявшая многих знаменитостей. Она уже умерла. Итак, я подхожу к микрофону и говорю басом: «Здравствуйте, дамы и господа. Песня «Гоп-стоп». После этого певец запел знаменитый шлягер. - Забавный, в общем, клип выйдет. Правда, он немножко трагичен. Ведь в 15 ряду после «Гоп-стопа» застрелится несчастный музыковед и декан консерватории! - без сожаления закончил Александр Яковлевич, протер лысину полотенцем и был таков.