Муж Королевой разочаровал своих поклонниц

Муж российской поп-звезды Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, побывал на гастролях в Калининграде; он исполняет роль Люсидо в спектакле по пьесе испанского драматурга Лопе де Веги «Любовь без правил». Партнером Тарзана по спектаклю стал Никита Джигурда. После приезда в город Тарзан отправился любоваться красотами Калининграда и так загулялся, что едва не опоздал на собственное выступление. Вообще же спектакль, мог разочаровать некоторых зрительниц: Сергей не сцене не раздевался, откровенных сцен в пьесе не было. Но поклонницы мужа Королевой все же поджидали Сергея у выхода из театра с фотоаппаратами наперевес. Пришлось задержаться - раздать автографы и сфотографироваться с фанатками.