MTV Europe Music Awards 2006 - Джастин Тимберлейк и номинанты!

Стало известно, что ведущим Церемонии вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards 2006, которая пройдет 2 ноября на арене Bella Center в Копенгагене (Дания), станет Джастин Тимберлейк! Напомним, что Россию на MTV EMA’06 будет представлять Дима Билан, ставшией на днях победителей MTV RMA в номинации «Артист года»! Также MTV огласило списки номинантов церемонии. Фаворитами считаются: группа Red Hot Chili Peppers, Мадонна, Шакира, Нелли Фуртадо, Кристина Агилера, Кейни Уэст и Muse. Уже сейчас известно, что на шоу выступят Джастин Тимберлейк, Muse и Нелли Фуртадо. Имена остальных участников церемонии будут названы дополнительно. «Впервые мне выпало вести европейскую церемонию MTV и я жду этого вечера с огромным нетерпением, - сообщил Джастин. – В настоящий момент мы с MTV уже думаем о том, как это будет. Обещаю много сюрпризов и высокий градус интерактивности с залом! Обещаю, что мы поставим город на уши!» Номинантов церемонии назвала так называемая «Академия», в состав которой вошли 1700 человек (профессионалы индустрии шоу-бизнеса и рядовые зрители). Победителя в номинации «Лучшее видео» и обладателя спецприза «Свободный разум» назовет европейское MTV, во всех остальных номинациях за победителей голосуют зрители: в интернете на сайте MTV и на WAP-сайте (в номинации «Лучшая композиция»).