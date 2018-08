Beatle week в Ливерпуле

По традиции, каждый год в английском городе Ливерпуле проводится знаменитая Beatle week, посвященная творчеству и музыкальному наследию знаменитой четверки. Организаторы "битловской недели" - мэрия Ливерпуля и компания Cavern City Tours. В этом году 'битловская неделя' проводилась в 15-й раз. В этот раз на нее собралось около 300 000 человек. Часть Beatle week проходит в клубах, где выступали когда-то музыканты "ливерпульской четверки" - Cavern club и др., часть - на набережной Альберт Дока, а часть - в специально арендованной под фестиваль гостинице (в этом году это был отель Adelphi). В течение 6 дней в конце августа на множестве площадок почти нон-стоп звучит живая музыка в исполнении десятков кавер-групп из более чем 20 стран. Знаменитая Mathew street шумит, Cavern club полон, встречи со знаменитостями, аукцион памятных вещей, магазины, лавки, развалы - изображение "битлов" на сумках, майках, носках, нижнем белье - и диски, диски, диски... В нынешнем году на Ливерпульском фестивале выступило рекордное число кавер-групп из России - The Beatween, Dans Ramblers, Back From The USSR и Puttin' On The Beatles Style. The Beatween и Dans Ramblers в представлении не нуждаются - они хорошо известны отечественным ценителям кавер-культуры. Эти команды играли практически на всех Битлз-фестивалях, проходивших в России, даже попали в фильм "Paul McCartney In Red Square". Back From The USSR - это группа Валерия Ярушина, бессменного лидера Ариэля, выступающая на Liverpool Beatles Week уже который год подряд с неизменным успехом. Puttin' On The Beatles Style - новичок фестиваля. В составе дуэта - Владимир Поляков (аккордеон) и Сергей Чипурнов (баян). Ребята имели потрясающий успех, им подпевали все зрители и шумной овацией встречали каждую песню. Beatle week включает и Mathew street festival - это самый большой free festival (уличный фестиваль с бесплатным входом) в Европе. На набережной расположено несколько сцен, звучат кавер-версии песен Queen. Наше внимание привлекла сделанная в аргентинском стиле "authentic Brayan Adams sound", а шоу устраивает человек, искусно загримированный и подражающий всем жестам Робби Уильямса (Robby Williams). Одно из главных условий участия в фестивале - максимальная "похожесть" на оригинал, поэтому десятки "Ринго" и "Маккартни" можно увидеть на разных сценах, взять автограф у "Фредди Меркюри" и сфотографироваться со "Стингом". Конечно, наиболее ожидаемым публикой было выступление Донована (Donovan), друга Beatles, у которого Леннон, по его признанию, учился владению гитарой... да и не только - этот адепт восточной буддийской мудрости в свое время оказал существенное влияние на творчество "четверки". Но не меньше восторгов собравшихся вызвал и Тони Шеридан (Tony Sheridan), о котором Джордж Харрисон когда-то сказал: "Все, что я знаю о рок-н-ролле, я узнал от Тони Шеридана". Группы из США, Японии, Венесуэлы, Аргентины, Мексики, Испании и других стран показывали свое искусство в исполнении песен Beatles. Огромный Adelphi был просто переполнен музыкой - его залы и кофейни, бары и холлы были отданы музыкантам. Мне только приходилось удивляться, как во время игры Шеридана - публике совершенно не слышен был гремевший в соседнем зале чешский Boom. Так искусно и с любовью к слушателям все было сделано и продумано. Многодневный музыкальный пир завершился выступлением Королевского Ливерпульского Филармонического Оркестра под управлением нового главного дирижера - Василия Петренко (художественной руководитель Академического оркестра Санкт-Петербурга и Малого театра оперы и балета) под роскошный фейерверк. В 2008 году Ливерпуль объявлен "Европейской столицей культуры", и нынешняя Beatle week - своеобразное начало, преддверие этого значительного для города и Англии года, который подарит нам множество масштабных концертов, фестивалей и иных праздников.