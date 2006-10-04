Ревнивая Королева устроила мужу скандал из-за постельных сцен

Певица Наташа Королева оказалась не слишком довольна тем, чем ее мужа Сергея Глушко (он известен также под псевдонимом Тарзан) пригласили сниматься в фильме «Без чести»: звезда эстрады узнала, что в картине будет несколько эротических сцен, и очень расстроилась. Как сообщает «Твой день», Наташа устроила Сергею настоящий скандал и потребовала, чтобы он отказался от съемок в постельных сценах. Тарзан выслушал претензии ревнивой жены, но поступил по-своему: сниматься в откровенных сценах не отказался.