Суд признал правоту Бейонс Ноулз

Американский суд наконец вынес решение по делу об авторских правах против R&B певицы Бейонс Ноулз. В прошлом году Дженнифер Армор подала в суд на Бейонс, заявив, что певица использовал в своей песне Baby Boy (исполненной вместе с Шоном Полом) текст, который Армор написала для своей песни Got a Little Bit of Love For You. По словам Армор, ее бывший менеджер разослал демо-запись с песне на несколько крупных музыкальных лейблов, среди которых были Columbia и Atlantic, под крылом которых работают Ноулз и Пол. Суд провел экспертизу, целью которой было сличить песни Baby Boy и Got a Little Bit of Love For You, в результате которой признал треки «непохожими». «Жаль, что мне приходится участвовать в подобных судебных разбирательствах. Но я рада, что суд принял такое решение. У меня словно гора с плеч свалилась, теперь я могу продолжать нормально работать», - заявила Ноулз Music World Entertainment.