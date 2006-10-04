Маринина мечтает о коньках

Поговаривали, будто «Чувство льда», новая книга писательницы, появилась на свет из-за… обиды. Якобы Маринина обиделась на организаторов многочисленных ледовых шоу, что они не пригласили ее в свои проекты. Новая книга Александры Марининой породила немало смуты в сердцах поклонников «русской Агаты Кристи». «Маринина отказалась от детективов», «Маринина пишет любовные романы» - такие слухи поползли в литературной тусовке. Поговаривали, будто «Чувство льда», новая книга писательницы, появилась на свет из-за… обиды. Якобы Маринина обиделась на организаторов многочисленных ледовых шоу, что они ее пригласили ее в свои проекты. - Да вы что! – рассмеялась писательница, когда услышала такое предположение. – Я не то, что на танцы на льду неспособна! Я даже танцам на полу не могу научиться… Я и спорт – понятия несовместимые! Неспортивная Маринина оказалась яростной болельщицей фигурного катания. Писательница, которая даже в руки не брала коньки, с удовольствием наблюдает за всеми ледовыми состязаниями в течение нескольких десятилетий. А комментарии великой спортивной фигуристки Татьяны Тарасовой во время последней зимней Олимпиады она даже записывала. Поэтому писать про спорт у Марининой получается, как говорят, даже лучше, чем про убийства. «Чувство льда» - это история семьи, все члены которой когда-то в большей или меньшей степени увлекались фигурным катанием. Маринина выяснила, что приучение ребенка к конькам, выработка у него того самого «чувства льда» остается с человеком на всю жизнь. - Я общалась с известными фигуристами, прочитала учебник по фигурному катанию для детей, и многое выяснила для себя самой, - рассказала писательница. – Психология фигуриста – это отдельная тема. Фигурист обязан контролировать не только свое тело, но и всю ситуацию на льду. И этот способ мышления остается с ними на всю жизнь. А «чувство льда» наступает тогда, когда ты перестаешь воспринимать лед как врага и нечто совершенно тебе чужеродное. В «Чувстве льда» соединились два серьезных увлечения Маринины – лед и психология. В новой книге последнего будет никак не меньше, чем замерзшей воды. Свои духовные открытия в области Вселенной и человековедения Маринина вложила в уста одного из главных персонажей Андрея Филановского. - Я объявила войну стереотипам! – заявила писательница. – В особенности – стереотипам мышления. Вся наша цивилизация построена на том, чтобы отучать человека критически мыслить. Я хочу, чтобы люди, наконец, начали делать то, что им действительно нравится. А не следовать общим шаблонам «Если у тебя много денег, ты хороший», «Каждая женщина должна иметь ребенка», «Дети должны слушаться родителей» и даже «Гений и злодейство несовместимы». Все это чушь! Тем не менее, в «Чувстве льда» многое напоминает прежнюю «русскую Агату Кристи». В новой книге есть тайна. Просто она не такая кровавая, как прежде. С каждой новой страницей тайна показывается с новых и новых ракурсов. В итоге финал, как обещает Маринина, будет полон неожиданностей.