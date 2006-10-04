Уварова вышла на субботник

Звезда сериала «Не родись красивой» носилась по Воробьевым горам с метлой Вместе с труппой Российского академического молодежного театра Нелли Уварова решила привести в божеский вид мемориал Герцена и Огарева. Место уборки выбрано не случайно - в РАМТе сейчас готовится постановка трилогии Тома Стоппарда «Берег Утопии», где Герцен и Огарев фигурируют в качестве главных героев. Вслед за Нелли на уборку пришел и ее супруг - режиссер Сергей Пикалов. Правда, сам подметать не стал. Наблюдал со стороны. Уварова сначала подмела территорию вокруг памятника, а затем, надев защитную маску, специальные очки, резиновые перчатки, отмыла сам монумент. - Я очень люблю физический труд! - сообщила Нелли. - Правда, я сегодня немного не в форме. Наканунемного простудилась.