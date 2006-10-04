Шокирующее прозвище Лаймы Вайкуле

Знаменитая певица Лайма Вайкуле, которую все привыкли считать эталоном стиля и Снежной королевой отечественной эстрады, оказывается, имеет совсем другое прозвище в среде подруг. "Моя подруга называет меня гусеницей", - призналась сама певица. Такое не совсем обычное прозвище Лайма Вайкуле получила за свою нелюбовь вкусно поесть, пишет газета "Смена". "Еда для меня - как топливо, восполнитель энергии, - говорит певица. - Меня не совратишь деликатесами и всякими вкусностями". Зато к спиртным напиткам Вайкуле относится совершенно иначе. По ее словам, только крепкие напитки помогают справиться со стрессом. "У меня перед каждым концертом давление поднимается, а после того как закроется занавес - депрессия, пустота, я как выжатый лимон. Оттаиваю потихонечку. Иногда с помощью снотворного, в другой раз - порции виски, - откровенничает Лайма. - После концерта возможны коньяк, красное вино, если душа требует, но, разумеется, в малых дозах". "А вот перед выходом на сцену ни я, ни мои музыканты, ни танцовщики не имеют права даже на "полтинничек", - сказала звезда эстрады. - Если почувствую запах - человек автоматически уволен".