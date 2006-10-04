Монтсеррат Кабалье изучает сибирские нравы

Одни называют Николая Баскова самым серьезным тенором современной оперы, совершившим прорыв в классике, и полагают, что именно он станет преемником великого Паваротти. Другие до сих пор гадают над загадкой - что в нем есть такого и почему несколько лет назад великая Монтсеррат выбрала именно его, сделав своим учеником. Но, факт остается фактом, прима не только совершенно бесплатно обучает Николая Баскова искусству оперного пения, но также поет с ним дуэтом и даже ездит на совместные гастроли. 28 сентября в Красноярске прошел их концерт, ознаменовавший начало совместного гастрольного тура по безграничным просторам нашей страны, приуроченного к 30-тилетнему юбилею заслуженного артиста России Николая Баскова. И уже 1 октября золотой голос России вместе со звездой мировой оперной сцены и лучшим сопрано современности Монтсеррат Кабалье впервые со сцены новосибирского театра оперы и балета дали уникальный концерт, исполнив всемирно известные оперные композиции. Кстати, перед началом тура Монтсеррат объявила своим поклонникам, что он станет для нее прощальным. После его окончания прима покинет сцену и уступит место своей дочери, Монтсеррат Марти, популярность которой среди поклонников оперного искусства набирает все большую силу. Еще одним сюрпризом для многих стало участие в концертной программе не только дочери Кабалье - Монситы и молодого, подающего надежды баритона Олега Ромашина, который в 2005 году стал лауреатом конкурса вокалистов Монтсеррат Кабалье в Андорре (Испания). - А ведь именно на этой сцене я впервые дебютировал в роли Ленского шесть лет назад! - восторженно делился своими впечатлениями с поклонниками Николай Басков. Итак, в первый день октября Новосибирск рукоплескал звездам первой величины мировой оперы, которые дали здесь необыкновенный по красоте концерт, порадовав любителей и поклонников оперы не только заявленными в программе песнями, но и импровизацией. Так, в самом конце концерта, неожиданно для всех и специально для жителей Новосибирска Монтсеррат Кабалье исполнила горячо любимые "Очи черные" на русском языке, чем очень порадовала своих восхищенных поклонников. Надо отметить, что великую Монтсеррат зал встречал стоя и очень долго, после того, как концерт был окончен, не хотел отпускать. А уж после того, как Басков на глазах у изумленной публики начал вальсировать с Монситой Кабалье, народ вообще отказался расходиться.