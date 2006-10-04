Мадонна охотится за детьми

Мадонна навела шороху, явившись вдруг в одну из известных клиник на западе Лондона. Хирургия Basuto, где побывала певица, специализируется на беременных. Одно из двух: либо Мадонна планирует родить еще одного ребенка Гаю Ритчи, либо они таким образом готовятся к своей поездке в Малави. Парочка планирует взять приемного ребенка и в связи с этим совсем скоро посетит Африку, чтобы уладить там вопросы с документами на усыновление. В любом случае совсем скоро в семье известной певицы будет топать еще парочка маленьких ножек.