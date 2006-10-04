Бабушка Алсу: Увижу свою правнучку и могу умирать

{-1}80-летняя Таскира Маликовна последний месяц живет лишь надеждой увидеть свою правнучку. Как признается бабушка певицы, ради встречи с малышкой она готова полететь хоть на край света. Но пока молодые родители не спешат приглашать Таскиру Салахову в гости. – Мне бы только увидеть Сафиночку – и можно спокойно умереть, – призналась нам Таскира Маликовна. – Сейчас для меня самое главное в жизни – увидеть правнучку, обнять ее, расцеловать. Надежда на встречу с дочкой Алсушки дает мне силы жить. Я звонила Розе (маме Алсу. – Авт.) каждый день и просила хотя бы фотографии прислать. Но пока мне ничего так и не прислали. Единственная радость была, когда я по телевизору увидела Алсу в роддоме. Страдания Напомним, что совсем недавно Таскира Салахова не находила себе места от переживаний, потому что любимая внучка не отвечала на звонки бабушки. Женщина, волнуясь и беспокоясь за певицу, едва не довела себя до нервного срыва. – Я думала, что от меня что-то скрывают, – продолжает Таскира Маликовна. – Но, слава Богу, все обошлось – и моя внученька позвонила. Мечта Сейчас, когда прошел месяц после родов, Алсу чувствует себя отлично, с малышкой тоже все в порядке. Но несмотря на все это благополучие, певица пока не собирается возвращаться в Россию, хотя в родной Бугульме ее ждут с нетерпением. – Если Алсу не прилетит с Сафиной к нам, я сама отправлюсь к ней, – уверенно говорит Таскира Салахова. – Мне уже пообещали мои дети, что совсем скоро я увижу правнучку.