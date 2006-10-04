Лайму Вайкуле спас киевский врач

Выступление Лаймы Вайкуле в телевизионном проекте «Звездный дуэт» украинского канала «Интер» было под угрозой. Дело в том, что по дороге в Киев певица простудилась, у нее начался сильный кашель, и поднялась температура. От простуды Лайму спас местный врач, который с помощью антибиотиков поднял артистку на ноги, пишет газета «Жизнь». Оправившись, Вайкуле занялась своим имиджем и немедленно потребовала себе каталог ковбойской одежды. Дело в том, что она пела дуэтом с телеведущим Антоном Мухарским один из хитов группы Ricchi e Poveri в стиле кантри. И ей непременно хотелось соответствовать образу американской пастушки. – Одежду я подбирала сама, – призналась нам Лайма. – А Антон принес из дома шпоры, сапоги и шикарную белоснежную шляпу, которую подарил мне после выступления. Позже по этому же каталогу Лайма заказала себе несколько шляп, ремни, пряжки, бижутерию и футболки с изображением лошадей.