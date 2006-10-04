Ирине Дубцовой вернули сына

После двухнедельной разлуки Ирина Дубцова забрала своего шестимесячного сына Артема от бабушки. Певица была вынуждена оставить малыша в Волгограде под присмотром у своей мамы на время гастролей. Ее муж - Роман Черницын - в этот период также отсутствовал в Москве. - Я очень соскучилась по Артемке, - призналась Ирина, целуя своего сына в пухлые щечки. – Все эти долгие дни я постоянно думала, как там мой малыш. Своей маме я доверяю, она опытная женщина и хорошо справляется с ролью бабушки, но мое сердце постоянно рвалось к родной кровиночке. Очень хотелось его обнять. На данный момент в семье Дубцовых-Черницыных решается вопрос, кто же дальше будет воспитывать мальчика - бабушка или нянечки, пишет газета «Жизнь». Ведь Ирина планирует активно заняться своей карьерой, но разлучаться надолго с сыном (каждый раз оставлять его в Волгограде) не хочет.