Когда Гроссу начнет собирать стадионы, Билык уйдет на пенсию (ФОТО)

Алина Гроссу предстала в новом облике. Ну, вернее, не совсем новом – она точно повторила своих кумиров. Для юной певицы такими кумирами оказались: гламурная Ани Лорак, дикая Руслана, эпатажная Ирина Билык и всегда готовая к экспериментам Мадонна. Каждый образ был детально разработан стилистом Юрием Жуйко: «Хотелось, чтобы образы были максимально похожи на оригиналы, но в тоже время, чтобы в них чувствовалась эта бунтарская нотка Алинки... А получилось ли это у нас, судите сами!» Самым задорным получился образ Ирины Билык (клип на песню «Мне не жаль тебя»). Конечно, огромную роль сыграло присутствие самой певицы на съемочной площадке. Ирина с радостью передала своей ученице атрибуты для полного воссоздания ее образа: огромную пушистую белую шапку, очки в стразах ручной работы и даже мохнатые рукавицы. Но все равно Алина отличилась: вместо белых собак (как у Билык) в клипе Гроссу снимались разноцветные коты. Вот только держать этих милых домашних любимцев перед объективом камеры оказалось не так-то просто. Как только хозяева отходили на несколько шагов, коты бросались в россыпную, а один рыжий даже драку затеял. Образ Мадонны был выбран не случайно. Ведь кто, как не она всегда шокирует и удивляет публику. Гроссу а ля Мадонна получилась очень натуральной: в строгом черненьком пальтишке с белыми манжетами и воротничком, волосы были аккуратно подняты. Девочка выглядела как строгая леди с обложки журнала мод. И куда вы думаете отправилась по сюжету наша звездочка? В стоматологический кабинет! Снять клип такого плана давно мечтала сама Ирина Билык, но сделала это ее ученица. «Когда Алина в 16 лет начнет собирать стадионы, я буду спокойно сидеть в своем кресле», - констатировала Билык.