Настоящая фамилия Жанны совсем не Фриске (Сенсационные ФОТО)

{-1}Популярная певица, а ныне еще и известная актриса старается избегать разговоров о своем школьном прошлом. Для большинства коллег, друзей и поклонников существует легенда, согласно которой Жанна окончила школу с золотой медалью и удачно поступила в один из столичных вузов. Мы бы и сами не прочь поверить в это, если бы не преподаватели средней школы №406 московского района Перово, в которой училась будущая звезда, пишет популярный журнал о знаменитостях «МЫ плюс». Жанна Копылова (это настоящая фамилия певицы), по словам педагогов, училась средне и в отличницы никогда не рвалась. Зато неудачи в учебе она полностью компенсировала активным участием в школьной самодеятельности. Время доказало ее правоту.