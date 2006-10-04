Фальшивые «Миражи»

Всем памятна ситуация начала 90-х, когда по стране гастролировали десятки «Ласковых маев». Теперь, похоже, ситуация повторяется с культовой группой «Мираж», солистами в которой работали многие нынешние звезды эстрады. В Интернете висят фото полуобнаженных девиц, якобы солисток «Миража», Наталья ГУЛЬКИНА и Маргарита СУХАНКИНА утверждают, мол, именно они «золотые голоса» этой группы. За комментариями мы обратились к гитаристу «Миража», а сейчас еще и продюсеру Алексею ГОРБАШОВУ. - Кем бы себя ни называли бывшие солистки, настоящим «живым» голосом «Миража» можно назвать лишь катерину Болдышеву, солистку «Миража» с 1990 года, - заявил Алексей. - А вот Суханкина и Гулькина утверждают, что только они пели, а все остальные рот открывали! - Вранье! Например, в 88-м году мы сняли первый клип «Миража» с тогдашней солисткой Натальей Ветлицкой, и ни у кого наглости не хватит сказать, что кто-то пел за нее! А телевизионные съемки Кати Болдышевой на «Живой воде»? Там, кстати, не только пели, но и играли исключительно живьем! И вообще, начиная с 90-го и по сей день, Катя ни разу не спела под фонограмму, редкое исключение - телесъемки. Композитор группы Андрей Литягин дважды предлагал Суханкиной стать солисткой «Миража». Но она заявила тогда: «Мне ваш «Мираж» на хрен не сдался! Я буду «золотым голосом Большого театра». Педагоги запрещают мне портить голос вашей попсой!» Про «Мираж» Рита вдруг вспомнила, когда в Большом решили, что в ее услугах больше не нуждаются. - Ну а Гулькина? - Она была солисткой «Миража» всего год и исполнила на первом альбоме пять песен. Ни о какой «живой» работе тогда и речи не шло. Второй альбом вышел без ее голоса. Сейчас же Наташа претендует на исполнение всего репертуара. Таким образом ни фактически, ни юридически их дуэт «Миражом» не является. По рассказам ветеранов «Миража», Гулькина предложила Суханкиной спеть дуэтом в 2004 году, узнав о том, что продюсеры «Миража» готовят гала-концерт в «Олимпийском». Забавно, что Рита еще накануне концерта отзывалась о ней так: «Гулькина - это не мой уровень, мне с ней не по пути!» Но желание заработать взяло верх, девушки решили, что вместе смогут «восстать из пепла». В газетах стали появляться проплаченные ими заметки: мол, все солистки в «Олимпийском» будут петь под их «фанеру». Какое же разочарование ждало Риту и Наташу - мало того, что все спели своими голосами, но большинство еще и живьем! А в городе Северодвинске недовольные зрители и вовсе подали в суд на Гулькину и Суханкину за использование фонограммы на концерте. Вскоре ожидаются иски и к организаторам концертов левых «Миражей» за незаконное использование брэнда. Но по мнению создателя группы «Мираж» Андрея Литягина, пока не будут приняты жесткие законы о пиратстве, клонирование популярных групп будет продолжаться.