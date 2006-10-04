Фальшивые «Миражи»

4 октября 2006, 13:41

Всем памятна ситуация начала 90-х, когда по стране гастролировали десятки «Ласковых маев». Теперь, похоже, ситуация повторяется с культовой группой «Мираж», солистами в которой работали многие нынешние звезды эстрады. В Интернете висят фото полуобнаженных девиц, якобы солисток «Миража», Наталья ГУЛЬКИНА и Маргарита СУХАНКИНА утверждают, мол, именно они «золотые голоса» этой группы. За комментариями мы обратились к гитаристу «Миража», а сейчас еще и продюсеру Алексею ГОРБАШОВУ. - Кем бы себя ни называли бывшие солистки, настоящим «живым» голосом «Миража» можно назвать лишь катерину Болдышеву, солистку «Миража» с 1990 года, - заявил Алексей. - А вот Суханкина и Гулькина утверждают, что только они пели, а все остальные рот открывали! - Вранье! Например, в 88-м году мы сняли первый клип «Миража» с тогдашней солисткой Натальей Ветлицкой, и ни у кого наглости не хватит сказать, что кто-то пел за нее! А телевизионные съемки Кати Болдышевой на «Живой воде»? Там, кстати, не только пели, но и играли исключительно живьем! И вообще, начиная с 90-го и по сей день, Катя ни разу не спела под фонограмму, редкое исключение - телесъемки. Композитор группы Андрей Литягин дважды предлагал Суханкиной стать солисткой «Миража». Но она заявила тогда: «Мне ваш «Мираж» на хрен не сдался! Я буду «золотым голосом Большого театра». Педагоги запрещают мне портить голос вашей попсой!» Про «Мираж» Рита вдруг вспомнила, когда в Большом решили, что в ее услугах больше не нуждаются. - Ну а Гулькина? - Она была солисткой «Миража» всего год и исполнила на первом альбоме пять песен. Ни о какой «живой» работе тогда и речи не шло. Второй альбом вышел без ее голоса. Сейчас же Наташа претендует на исполнение всего репертуара. Таким образом ни фактически, ни юридически их дуэт «Миражом» не является. По рассказам ветеранов «Миража», Гулькина предложила Суханкиной спеть дуэтом в 2004 году, узнав о том, что продюсеры «Миража» готовят гала-концерт в «Олимпийском». Забавно, что Рита еще накануне концерта отзывалась о ней так: «Гулькина - это не мой уровень, мне с ней не по пути!» Но желание заработать взяло верх, девушки решили, что вместе смогут «восстать из пепла». В газетах стали появляться проплаченные ими заметки: мол, все солистки в «Олимпийском» будут петь под их «фанеру». Какое же разочарование ждало Риту и Наташу - мало того, что все спели своими голосами, но большинство еще и живьем! А в городе Северодвинске недовольные зрители и вовсе подали в суд на Гулькину и Суханкину за использование фонограммы на концерте. Вскоре ожидаются иски и к организаторам концертов левых «Миражей» за незаконное использование брэнда. Но по мнению создателя группы «Мираж» Андрея Литягина, пока не будут приняты жесткие законы о пиратстве, клонирование популярных групп будет продолжаться.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять