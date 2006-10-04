Солисту «Plazmы» попало осколком в глаз

Участник группы «Plazma» Максим Постельный серьезно пострадал на съемках дебютного клипа молодой команды «Клипsа», которой «Plazma» помогает делать первые шаги в шоу-бизнесе. Старшие товарищи не только наблюдали за съемочным процессом, но и сами в нем принимали активное участие. {-1}По сценарию ролика один из героев истории должен кидать об стену мобильный телефон, который в свою очередь разлетается на мелкие кусочки. Герой долго репетировал этот бросок, пытаясь добиться нужной эмоции, но тут ему на помощь решила прийти солистка «Клипsы» Лена. Так как телефонов, предназначенных для этого эпизода, на съемочной площадке было много, и все они были самые, что ни есть настоящие, спутать трубку, предназначенную для съемок, оказалось очень просто. «Клипsа» решительно схватила со стола первый попавшийся под руку и со всей силы кинула его об стену. Наблюдать спокойно за всем этим действом не смог лишь Максим Постельный, так как это оказался его новый телефон эксклюзивной модели, приобретенный несколько дней назад. Пока Макс бежал спасать от удара аппарат, телефон раскололся, и одна из частей попала ему в глаз. В первые минуты Макс не мог прийти в себя от полученного шока и просто молчал. «Клипsа» оказала первую помощь, в ходе чего выяснилось, что травма незначительная. Немного успокоившись, Максим не стал ругать свою подопечную за неосторожное обращение с чужими телефонами, а лишь с юмором заметил, что нужно вводить новую примету – если на съемочной площадке бьется реквизит, значит, клип получится хорошим.