Наталью Подольскую изгоняют из проекта «Звезды на льду»

Наталья Подольская может и не появиться перед телезрителями на коньках. Как стало известно, из достоверных источников, продюсеры популярного шоу Первого канала «Звезды на льду» начали сомневаться в способностях Подольской (напомним, что именно ее готовили на замену беременной Наташи Ионовой) и параллельно сделали предложение другим известным девушкам. Одной из них оказалась Ксюша Собчак. Светская тусовщица, которая до этого регулярно появлялась лишь на дециметровых каналах, предложение оценила по достоинству и сказала, что готова встать на коньки в любое время. Собчак, как и Подольская, уже приезжала на тренировки. Впрочем, окончательно вопрос о том, кто же выйдет на лед с Антоном Сихарулидзе вместо Глюкоzы, которая покинет шоу из-за беременности, еще не решен. Это станет ясно после того, как Наташа Ионова в рамках шоу запишет признание о своем интересном положении и попрощается со зрителями.