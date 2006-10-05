«Королева» записала ремикс на дебютную песню

Группа «Королева» записала ремикс на свою дебютную песню «Королева». Новую версию песни сделал dj Vini или проще Виталий Виноградов. Отдав в свое время должное поп-музыке, сегодня dj Vini переключился на клубные проекты. И весьма успешно. Так, на концерте в Москве его ремиксы играл Dj Poal Oakenfold. Но для очаровательных участниц группы «Королева» Dj Vini сделал исключение. По словам dj Vini, работать над песней «Королева» было особенно легко и приятно. Настроение у ремикса получилось летнее. Данное обстоятельство весьма кстати, если учесть, что наступила осень. Причем, новую интерпретацию получила не только песня «Королева», но и клип на песню. Ремейк клипа сделал режиссер оригинальной версии Владимир Якименко. Новая версия получилась еще более жизнеутверждающей. Впрочем, главные составляющие видео - теплое синее море, жаркое испанское солнце и красивые русские девушки в лице Марианны, Ани и Марины - не изменились. Какое летнее настроение возможно без них?