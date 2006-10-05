Снежана Егорова родила …от смеха

В семье известных телеведущих Снежаны Егоровой и Антона Мухарского, известного широкой публике по рекламе стирального порошка «Тайд», пополнение: в прошлое воскресение у них родился сын. Это первый общий ребенок пары. У Егоровой от брака с режиссером и клипмейкером Горовым двое детей, а у Мухарского от первой супруги – дочь. В прошлом году Снежана рассталась с Антоном с громким скандалом из-за его ревности: он обвинил ее в неподобающем поведении . Причиной ссоры послужила фотоссессия актрисы для одного мужского журнала. После шумного расставания у Егоровой случился выкидыш. (Она была беременна на шестом месяце). Откровенно говоря, никто не верил, что эта пара опять будет вместе. И все-таки… В прошлую субботу Снежана проводила в командировку в Китай супруга. Потом посетила салон красоты, где сделала прическу и маникюр, а после – отправилась на концерт «Вечернего квартала». Насмеявшись вдоволь, актриса почувствовала, что …пришла пора рожать. Рожала Егорова в первой городской клинике Киева. Как она сама призналась, на удивление легко. На свет появился чудный малыш весом в 3,382 кг и 52 см, которого счастливая мать назвала «солнечным мальчиком». Антон о пополнении семейства узнал в Китае и потратил уже все деньги на звоники и sms-ки домой. Интересно, что Егорова была так впечатлена профессионализмом медперсонала роддома и врача Дмитрия Масло, что решила за свой счет отремонтировать несколько палат в больнице.