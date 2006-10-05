Любовь Полищук тяжело больна

5 октября 2006, 12:22

Известная российская актриса Любовь Полищук тяжело больна, врачи спасают ее от смертельного недуга. Уже много месяцев Любовь Григорьевна не появляется на съемках, не посещает светских мероприятий, не играет в театре. По поводу ее внезапного исчезновения ходили разные слухи, в том числе говорили о том, что актрисе была неудачно сделана пластическая операция. Как стало известно изданию "Твой день", правду о тяжелой болезни актриса скрывает, о недуге знают только самые близкие ей люди. В одну из специализированных московских клиник Любовь Григорьевна поступила после возвращения из Израиля. За границей актриса проходила курс реабилитации после тяжелой операции на позвоночнике. Как удалось выяснить "Твоему дню", в московскую больницу знаменитую актрису привезли в тяжелейшем состоянии: Любовь Григорьевна была прикована к постели. Кроме того, Полищук впала в глубокую депрессию, ни с кем не хотела разговаривать, никого не хотела видеть. На многочисленные обследования медики возили пациентку на каталке, все процедуры проводили прямо в палате. Курс лечения, назначенный актрисе, состоял из нескольких этапов, страшные боли не снимали обычные препараты. Докторам приходилось облегчать страдания актрисы сильнодействующими лекарствами. Все эти дни рядом с любимой женой был ее муж Сергей Цигаль. Лучшие специалисты боролись за жизнь Полищук несколько недель. Благодаря их стараниям актрису удалось поставить на ноги. Но несмотря на некоторое улучшение, врачи опасаются делать какие-либо прогнозы по поводу ее дальнейшего состояния. Проблемы с позвоночником у Любови Полищук начались много лет назад на съемочной площадке фильма Марка Захарова "12 стульев". По сценарию Андрей Миронов, носивший актрису на руках, должен был уронить ее. Но ассистенты забыли подложить на место, куда предстояло упасть актрисе, мягкий матрас. И Полищук, рухнув на бетон, сильно ударилась спиной. С тех пор боли в позвоночнике превратились для Любови Григорьевны в настоящую пытку. Особенно сильно она мучилась в последние несколько лет. Не раз она проходила курс лечения в различных больницах. В октябре 2005 года Полищук положили в Боткинскую больницу с сильнейшими болями в позвоночнике. Потом был курс лечения в Институте имени Вишневского и в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, где актрисе сделали сложнейшую операцию, удалив часть позвоночника. Едва оправившись после нее, Полищук уехала на реабилитацию в частную израильскую клинику. И вернулась из-за границы в московскую больницу в тяжелейшем состоянии. После курса лечения врачи выписали Любовь Григорьевну домой, прописав ей сильные обезболивающие препараты. О болезни актрисы родные предпочитают не распространяться. "Это наше личное семейное дело, - призналась изданию дочь актрисы Мариэтта. - Закрытая тема. Мы по поводу заболевания мамы вообще ни с кем не разговариваем". 78-летняя мама Любови Полищук очень переживает за дочку. И каждый день молится о том, чтобы Господь дал ей сил победить болезнь. "Люба сейчас в Коктебеле с мужем, они туда на 10 дней уехали, - рассказала Ольга Пантелеевна. - Сережа за ней ухаживает, даже готовить не разрешает. Про свое здоровье она мне мало рассказывает. Сказала, что один позвонок у нее в труху превратился и ей его на титановую пластину заменили. Еще сказала, что, когда из Коктебеля приедет, будет сдавать очень важные анализы. Я очень переживаю - она не девочка ведь уже. Когда я днем вчера звонила, она была очень бодрой, шутила. Говорит, сын с женой приезжали ее навестить. Люба пообещала, что на мой день рождения в гости приедет. Я очень жду и молюсь за нее".

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