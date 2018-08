Бритни Спирс вернется к поклонникам офицером полиции

Бритни Спирс, которая смогла добиться популярности после того, как появилась в клипе на песню «Hit Me Baby One More Time» в наряде школьницы, собирается примерить новую форму – в очередном клипе поп-звезда, ставшая матерью двоих детей, будет изображать сотрудницу полиции. Бритни, на время оставившая сцену ради забот о сыновьях – крохотном Саттоне Пирсе и его старшем брате Шоне Престоне, - собирается порадовать поклонников возвращением на сцену, но пока точно не знает, когда состоится это знаменательное событие. «Возможно, в следующем ролике я буду офицером полиции, - говорит певица, которой удалось записать кое-какой материал. – Это отличная идея. Мне очень нравится».