Басков скрывается от жены в поезде с дочерью Монтсеррат Кабалье

Известный певец Николай Басков, который через десять дней отметит 30 летний юбилей, сейчас живет в непривычных для себя условиях, в поезде. Последние две недели Николая окружают не любимая жена Светлана и полугодовалый сын Бронислав, а оперная звезда Монтсеррат Кабалье и ее дочь Мансита. В их компании Басков путешествует по России в комфортабельных спецвагонах и дает концерты в самых больших концертных залах. О том, чтобы испанская дива чувствовала себя в гастрольном туре по России комфортно и уютно, Николай позаботился сам. Еще когда только обговаривались сроки и условия их совместных гастролей, Басков предложил своей учительнице переезжать из города в город не в обычных поездах, а отдельных вагонах. Монтсеррат, которая обычно не выставляет никаких заоблачных требований, возражать ученику из России не стала. Тем более ей самой хотелось посмотреть нашу страну, особенно Сибирь, и она предпочитала передвигаться именно на поезде, а не на самолете. Как стало известно, до начала тура певец и его помощники арендовали три уютных и оборудованных всем необходимым вагона. Один - VIP-класса для матери и дочери Кабалье, второй - класса люкс для Николая и третий - для членов коллектива. Вагон, где на три недели обосновались Монтсеррат и ее дочь Мансита, самый просторный. В нем имеется гостиная, бар, несколько спален. Во всех комнатах установлены телевизоры с DVD-плеерами и кондиционеры. Вагон, где разместился Коля, чуть поменьше - он вмещает три купе, также гостиную и спальни. В вагонах есть все необходимое даже для таких знаменитостей, как Николай Басков и Монтсеррат Кабалье. Единственное, что пришлось певцу принести самому, - это дорогое постельное белье для себя и своей наставницы. Во время долгих переездов Баскову в вагоне часто бывает скучно, поэтому по вечерам он приходит в гости к Монтсеррат и Мансите. За чаем и сладостями, а также приготовленными личным поваром певицы блюдами они ведут неторопливые беседы и обсуждают предстоящие выступления. Кстати, здесь и Николай, и Монтсеррат находятся в полной безопасности - покой двух звезд оберегают аж 12 секьюрити. Они отвечают не только за то, чтобы с артистами ничего не случилось, но и за сохранность бриллиантов Кабалье, которые она привезла в Россию в большом количестве.