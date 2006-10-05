Диму Билана послали НА.... Вообщем, далеко.

Выступление известного певца Димы Билана в Новосибирске чуть было не оказалось под угрозой срыва. На концертную площадку, в местный ледовый дворец спорта, машину артиста не пустил милиционер. Инцидент произошел за несколько часов до начала выступления Димы Билана, пишет "Комсомольская правда". Днем Дима отправился на саунд-чек, но у въезда на площадку его задержала милиция. "На въезде наш "Мерседес" остановил гаишник. Я показал ему спецпропуск, подписанный милицейским начальством Новосибирска, - рассказал сопровождавший певца организатор концерта Алексей Яковлев. - Однако, вместо того чтобы пропустить нас, гаишник заявил: "Пошел на ...!" Диму и Алексея такое обращение повергло в шок. Поняв, что дальнейшие переговоры ни к чему не приведут, артист и организатор гастролей сочли за благо удалиться, сообщает Дни Ру. Отвечать за выходку своего подопечного пришлось начальнику отделения охраны общественного порядка УВД Новосибирска Валерию Адаменко. Ему пришлось лично приехать в гостиницу Билана, чтобы уладить возникший конфликт. "Да, я сам ездил извиняться, - подтвердил Адаменко. - Но его машина пыталась проехать на территорию ЛДС без пропуска. И, естественно, наши сотрудники ее не хотели пускать".