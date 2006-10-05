Сергей Бубка занялся разведением сирени

Не один, а с журналистами и представителями банка «Родовiд». Всей этой замечательной компанией они высадили новый участок кустов сирени в киевском городском ботсаду. Надо сказать, олимпийский чемпион мира по прыжкам с шестом уже опытный садовод. Когда-то ему доводилось вот на такой же культурно-благотворительной акции. Правда, не у себя на родине, а в далекой Кении, где также посадил несколько деревьев. Надеемся, они все-таки прижились. Для киевского ботанического сада время посадки выбрали специалисты. Так что, за «приживаемость» сиреневых кустов можно не переживать. А будущей весной киевлян ожидает великолепное цветение. Кстати, именно своим сиренью знаменит этот ботсад, и в мае, когда зацветают кусты, полюбоваться этой красотой, приезжают десятки тысяч горожан.