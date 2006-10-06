Суд приговорил Катю Лель к восьми годам !

Петь про «Муси-пуси» и «Джагу-Джагу» под начальством экс-продюсера Александра Волкова Екатерина Чупринина, более известная как Катя Лель, будет вынуждена ближайшие восемь лет. Именно такое сокрушительное для нее решение вынес Мосгорсуд на днях. Для находящейся на втором месяце беременности Екатерины оно стало полной неожиданностью. Однако, едва сдерживая крепкое словцо в адрес бывшего продюсера, Катя сдаваться не собирается. Ее адвокаты Дмитрий и Татьяна Рагулины уже готовят жалобу в президиум Мосгорсуда. И основание для отмены этого «рабского» приговора более чем достаточное: на судебном слушании так никто и не увидел автора тех самых хитов про «Муси-пуси» и «Джагу-Джагу» и большинства менее известных песен Лель Макса Фадеева, являющегося законным правообладателем этих ее композиций и обязанного свидетельствовать в качестве третьей стороны. Пока адвокаты госпожи Чуприниной выискивают нарушения в ходе октябрьского судебного процесса, первый вердикт Тверского суда от 24 мая о том, что певица до 2014 года вопреки своему желанию обязана работать на Александра Михайловича, тем не менее, вступило в законную силу.