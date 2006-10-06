Лолиту забросали яйцами из-за Максима Галкина

На съемках новой юмористической программы Первого канала Максим Галкин вдоволь поиздевался над Лолитой Милявской. Певице и телеведущей пришлось выслушивать шутки юмориста под градом куриных яиц. Лолита сыграла отважную репортершу, отправившуюся по заданию редакции в командировку на охваченный ураганом Сахалин, где бушует ураган, пишет "Комсомольская правда". Телеведущей пришлось выдержать дождь и град размером с куриное яйцо. Настоящих градин реквизиторы отыскать не смогли, так что Лолиту решено было забрасывать обычными куриными яйцами. Перепачканная белком и желтком Лолита умудрялась сохранять самообладание и вещала о страшном урагане. Максим Галкин же сидел в теплой студии и донимал коллегу издевательскими вопросами. - Как вы-то там? - кричал Галкин. - Я то-там? Я-то вообще тут никак! - пыталась перекричать дождь Лолита. - Я имел в виду японский остров Вытотам! - поправил Максим. - А? Нет! Я-то тут! - отвечала отважная телеведущая. Гости студии так смеялись над этим номером, что чуть было не обрушили декорации. Но юмористу и этого было мало. Под занавес он исполнил дуэт с Аллой Пугачеовой, сообщает портал Дни Ру. Примадонна пела знаменитую "Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом". А Галкин тем временем парил под потолком, неловко взмахивая искусственным крылом.