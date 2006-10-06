Мадонна усыновила маленького африканца

Мадонна усыновила годовалого мальчика из Малави - страны, расположенной на территории Восточной Африки. В среду поп-звезда сделала свой выбор. Источники сообщают, что Мадонна собиралась усыновить близнецов, но выбрала одного малыша из двенадцати, предложенных ей. Андрина Мчиела, пресс-секретарь правительства Малави и представитель министерства по делам молодежи и семьи Малави, рассказала, что "Мадонна заранее попросила собрать группу, состоящую исключительно из мальчиков. С этой целью мы посетили четыре сиротских приюта". Певица собиралась приехать и лично выбрать своего будущего сына. Андрина Мчиела также сообщила, что несколько недель назад Мадонна говорила о том, что собирается удочерить маленькую девочку, но по каким-то причинам певица передумала, передает NEWSru Israel. Поп-звезда, состояние которой оценивается в 248 млн фунтов стерлингов, в среду прибыла на частном самолете в столицу страны, Лилонгве, и собирается в четверг проехать 30 миль, чтобы попасть в деревню Мпхандула, где она финансирует центр Raising Malawi, в котором будут кормить и учить сирот, родители которых умерли от СПИДа. В программе будет и преподавание предмета, базирующегося на учебном курсе, разработанном организацией Spirituality for Kids, связанной, в свою очередь, с мистическим учением Каббалы, последователем которого является Мадонна. Мпхандула - деревня с глинобитными хижинами под соломенными крышами, где нет электричества, имеется только несколько радиоприемников и где мало кто слышал песни Мадонны. Однако ее приезд породил большие ожидания. Многие семьи в Мпхандуле состоят из одних детей, потерявших родителей из-за СПИДа, где старшие в одиночку воспитывают своих братьев и сестер. Из 13 млн жителей Малави у одного миллиона детей нет по крайней мере одного из родителей. Пока дети разучивали песни, чтобы приветствовать певицу, вождь деревни сказал: "Мы покажем ей, как мы в Малави гостеприимно встречаем тех, кто готов помочь". NRG сообщает, что до сих пор не ясно, как Мадонна сможет покинуть Малави. Ибо законы этой африканской страны запрещают усыновление детей гражданами других государств. Страна, в которой проживает 13 млн человек, является одной из беднейших в мире. 14% от всего его населения заражены вирусом ВИЧ. В деревнях Малави не проведено электричество, в стране нет своих телевизионных каналов, работает всего несколько радиостанций. Кроме усыновления, Мадонна планирует также вложить 3 млн долларов в организацию помощи детям-сиротам в Малави и 1 млн долларов в создание документального архива об эпидемии СПИДа и распространении этой страшной болезни среди детей. Мадонна также встречалась с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, чтобы выяснить, смогут ли они работать вместе над обеспечением региона дешевыми лекарствами.