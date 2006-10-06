Алла Пугачева будет вести «Песню года» за 1 млн $

Вчера Алла Пугачева отправилась на деловую встречу с композитором и продюсером Игорем Крутым - обсудить планы на будущее. На бизнес-свидание в ресторан «Cantinetta Antinori» Прима прибыла с игривым курчавым пучком на голове. Пучок - продукт собственной фантазии Пугачевой. Как известно, певица отказалась от услуг личного стилиста Сергея Зверева. Звезда откушала пасту и куриную печень. Сумма обеда составила 400 долларов. Еще одним результатом переговоров стало согласие Аллы Борисовны стать хозяйкой новогоднего концерта «Песня года». Со стандартным гонораром в миллион долларов. После того как все детали были оговорены, Алла Борисовна отправилась по своим делам. В Московский эндокринологический центр РАМН. Основное направление деятельности - лечение сахарного диабета и проблем, связанных со щитовидной железой. - Алла Борисовна - наша пациентка, - подтвердили "КП" сотрудники центра. - Пугачева приезжала на прием к главе нашего центра вице-президенту РАМН, академику и профессору Дедову Ивану Ивановичу. Какие у певицы проблемы, мы не знаем. Но вроде она приписана к диабетическому отделению. Сам Иван Иванович редко бывает в главном корпусе. Профессор приехал сюда по личной просьбе Аллы Борисовны. На приеме у врача Пугачева пробыла около получаса.