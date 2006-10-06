СРОЧНО! Дима Билан без штанов! (ФОТО)

В Кемерово музыканты прибыли в понедельник, в обед. Для сибирского тура певца был арендован большой автобус, с яркой надписью на борту: «Дима Билан» и три черных джипа. Говорят, Диме этот разрисованный в его честь автобус понравился, однако он предпочитал передвигаться всё-таки на джипе. {1-} Остановились музыканты в парк-отеле «Грааль». Там они пообедали. Дима налегал в основном на овощи и рыбу, пил минералку и апельсиновый сок. По словам кемеровских организаторов концерта, артист оказался человеком неприхотливым и спокойным. А вот его директор и тур-менеджер вечно ходили чем-то недовольные. То им лампочка не так горит, то в номере прохладно. За два часа перед началом концерта у кемеровского цирка стали собираться толпы молодых фанатов и поклонников Билана. Народ атаковал служебный вход, а истинные почитатели билановского таланта стояли, как и положено, с плакатами и фотографиями. Начало концерта было запланировано на 19.00. Но замерзших зрителей начали запускать только около восьми. А сам Дима появился на арене цирка лишь в 20.45. И радостно поприветствовал всех собравшихся кемеровчан словами: «Привет, кемеровцы!» Все два часа Дима пел вживую. Правда, из-за сильного гула публики слова песен с трудом можно было разобрать, отмечает КП. Одет Билан как всегда был небрежно и стильно. Белая рубашка, джинсовый комбинезон на подтяжках и пояс с огромной золотой бляхой. Когда артист исполнял третью песню, подтяжки на его джинсах вдруг расстегнулись, слетели, и звезда чуть не осталась, пардон, без штанов. Публика ахнула: поймает - не поймает. Но Билан быстро подхватил подтяжки и допел песню до конца, постоянно подтягивая джинсы… Поклонницы то и дело пытались подбежать к арене. Чтобы подарить кумиру плюшевую игрушку или цветы. Но сотрудники службы охраны даже не разрешали вставать с мест. «Никаких фотографий и автографов. Ни «до», ни «после» концерта», - предупредили организаторы.